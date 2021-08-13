الهند .. ترجيح الحصول على نحو 266 مليون جرعة من كورونا قريبا

الوكيل الإخباري - قال حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة إن الهند تتوقع الحصول على نحو 266 مليون جرعة من لقاح كورونا.

اضافة اعلان



من جهته كتب رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، جاجات براكاش نادا، في عمود بصحيفة "تايمز أوف إنديا" اليومية: "إن إمدادات اللقاح في الهند ستصل إلى 266.5 مليون جرعة في أغسطس و261.5 مليون جرعة في سبتمبر و282.5 مليون في أكتوبر و282.5 مليونا في نوفمبر، و285 مليون جرعة في ديسمبر.



ولم ترد وزارة الصحة الهندية التي كان هدفها في نهاية يوليو تقديم 516 مليون جرعة على الفور على طلب للتعليق على توقعات نادا.



وتريد الهند تطعيم جميع سكانها البالغين البالغ عددهم 944 مليونا بحلول نهاية هذا العام وقد أعطت حتى الآن 528.6 مليون جرعة وأعطت جرعة واحدة على الأقل لحوالي 44٪ من البالغين بينما تناول 12٪ الجرعتين المطلوبتين.

المصدر : روسيا اليوم