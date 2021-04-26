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الإثنين، 26-04-2021 10:17 م

الهند ترسل الجيش لمساعدة المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19

جيش


الوكيل الإخباري - أمرت الهند قواتها المسلحة بالمساعدة في التصدي لارتفاع إصابات كورونا، في الوقت الذي تعهدت فيه عدة دول بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمحاولة احتواء حالة طارئة تغمر مستشفيات الهند.

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وقال رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين راوات، في اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه سيتم إرسال الأكسجين إلى المستشفيات من احتياطيات القوات المسلحة وأن أفرادا متقاعدين من السلاح الطبي سينضمون إلى المرافق الصحية التي تعالج كوفيد-19.


وقال بيان حكومي إن البنية التحتية الطبية العسكرية ستتاح للمدنيين حيثما أمكن ذلك بعد وصول الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إلى ذروة قياسية لليوم الخامس.


وصرح مودي بأنه تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة، وناقش سلاسل التوريد للمواد الخام والأدوية الخاصة بلقاح كوفيد-19.


وحث مودي جميع المواطنين على التطعيم والأخذ بأسباب الحذر في الوقت الذي أعلنت فيه المستشفيات والأطباء عجزهم عن مواكبة طوفان المرضى.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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