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الثلاثاء، 27-07-2021 09:22 ص

الهند تسجل أدنى ارتفاع يومي بإصابات كورونا منذ 132 يوما

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الهندية، عن تسجيل 29689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى ارتفاع يومي منذ 132 يوما.

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وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 31.44 مليون إصابة، لتحتل الهند المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، في عدد الإصابات.

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تعافي 42363 مريضا من هذا الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى أن عدد الحالات النشطة في الهند أقل من 400000، وأن الحالات النشطة تشكل 1.27% من إجمالي الحالات.

وأوضحت، أن معدل الحالات الإيجابية الأسبوعي ما زال أقل من 5%، وبلغ حاليا 2.33%، مضيفة أن معدل الحالات الإيجابية اليومية بلغ 1.73%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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