الهند تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر ونصف

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 نيسان، كما سجلت 3660 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

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وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المنشور على موقعها الرسمي، أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد يبلغ 27 مليونا و 547705 أشخاص، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895.



--(بترا)