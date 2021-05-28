الجمعة 28-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فوز بشار الاسد بالانتخابات الرئاسية في سوريا

بتوجيهات ملكية..وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الصفدي : ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس على اوروبا

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : خلع الكمامة مرفوض قطعا حتى بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

الامن العام يوضح حول العثور على دفائن في عجلون

اول تعليق للنائب اسامة العجارمة بعد تجميد عضويته

الصحة البريطانية: تسجيل 10 وفيات و 3542 إصابة بكورونا

احتجاجات على طريق البحر الميت

إربد: لقاء يتدارس خطة التحول الرقمية لحماية الأجور

دودين يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات المعنية بتدريب الإعلاميين

الجمعة، 28-05-2021 12:18 م

الهند تسجل أدنى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ شهر ونصف

الهند


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى حصيلة يومية منذ 14 نيسان، كما سجلت 3660 وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.

اضافة اعلان

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي المنشور على موقعها الرسمي، أن إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد يبلغ 27 مليونا و 547705 أشخاص، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1393273

كوفاكس بحاجة لملياري دولار لتأمين لقاحات كورونا للدول الفقيرة

كورونا-غزة0000

الصحة البريطانية: تسجيل 10 وفيات و 3542 إصابة بكورونا

Moscow

موسكو تحتل المرتبة الثانية عالميا في مواجهة كورونا ... فمن الأولى؟

منت

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

1-1426466

ولايات أمريكية تبتكر أساليب جديدة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ce7a1453-1b57-4980-bc2e-2e44d2052bc8_16x9_1200x676

الصحة العالمية: لم نرصد حالات من السلالة الهندية لكورونا في مصر

أخبار متعلقة
unnamed-11

الصحة البريطانية: 11 وفاة و 2284 اصابة جديدة بكورونا

بريط

بريطانيا .. 27 وفاة جديدة بكورونا

مكسيك

المكسيك تسجل 65 وفاة جديدة بكورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

إيران: 394 وفاة و18698 إصابة جديدة بكورونا

هند

الهند.. إصابات كورونا اليومية تلامس الـ400 ألف

1

الجزائر تسجل 9 وفيات و236 إصابة بكورونا