الجمعة 19-03-2021
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الجمعة، 19-03-2021 10:59 ص

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا هذا العام

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 11 مليوناً و 514331 حالة، بعد تسجيل 39726 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ما يمثل العدد الأعلى في الحالات المسجلة منذ بداية العام.

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ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفيدرالية الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 159370، بعد وفاة 154 مريضاً من المصابين بكورونا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 271282 حالة.


--(بترا)

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