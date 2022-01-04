الهند تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اكثر من 37 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أعلى زيادة يومية منذ أيلول الماضي.



واشارت الوزارة إلى رصد 37379 إصابة جديدة بالفيروس و124 وفاة، بحسب وكالة الأنباء الهندية "نيودلهي". وبينت الصحة الهندية أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا ارتفع منذ بدء الجائحة إلى 34 مليونا و960 ألفا و261 إصابة، كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى اكثر من 482 ألف حالة.

اضافة اعلان