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الأحد، 14-03-2021 11:26 ص

الهند تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا اليومية لهذا العام

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهند، اليوم الأحد 14 مارس/آذار، تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام، إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غربي البلاد، والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.

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ووفقا لما تظهره بيانات الصحة الاتحادية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر/كانون الأول، وتأتي الهند حاليا في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.


وأظهرت البيانات اليوم الأحد تسجيل 161 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607. وكان متوسط حالات الوفاة اليومية يبلغ مئة مريض منذ أوائل فبراير/شباط.


واعتبارا من غد الاثنين، ستفرض السلطات في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا أول عزل عام شامل، منذ رفع القيود على مستوى البلاد في يونيو/حزيران العام الماضي. وسجلت الولاية أعلى عدد إصابات بكورونا وبلغ حتى الآن مليوني و300 ألف حالة.


وسجلت العاصمة نيودلهي تزايدا مطردا في حالات الإصابة بالمرض على مدى الأسبوعين المنصرمين، وحذرت السلطات الصحية السكان من أي تهاون في إجراءات الصحة العامة، بحسب ما نقلت "رويترز".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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