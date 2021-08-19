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الخميس، 19-08-2021 11:27 ص

الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الخميس: "تم تسجيل 36401 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32.32 مليون".

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وأظهرت البيانات كذلك زيادة الوفيات اليومية بواقع 530، ليصل مجموعها العام في البلاد إلى 433049 إصابة.

لا تزال الهند تسجل ارتفاعا بالإصابات بفيروس كورونا بمعدل يتراوح بين 30 ألفا و40 ألف حالة إصابة يوميا، منذ يوليو الماضي.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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