الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 02:55 م

الهند تسجل أول حالتي إصابة بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-أكدت الهند اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

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وقالت وزارة الصحة الهندية إن الحالات تشمل رجلين في ولاية كارناتاكا الجنوبية، وأضافت الوزارة أنهما قدما من الخارج، لكنها لم تذكر من أين.


وقال مسؤول الصحة لاف أغاروال، إنه تم تتبع جميع المخالطين للرجلين واختبارهم من الفيروس.


وصنفت الهند بالفعل ما لا يقل عن 12 دولة "عرضة للخطر" وستة "شديدة الخطورة" ردا على التهديد الذي يمثله متغير "أوميكرون".


وأصدرت بعض الولايات الهندية إرشادات تقييد صارمة للوافدين الدوليين كإجراءات احترازية، بما في ذلك اختبارات كوفيد-19 إلزامية لأولئك القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وهونغ كونغ.

 

روسيا اليوم

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