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الجمعة، 09-04-2021 12:14 م

الهند تسجل الحصيلة الأعلى بإصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة والأسرة الهندية، عن تسجيل 131968 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، وفقاً لما ذكرته بيانات الوزارة الصادرة على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الجمعة.

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وأدت الزيادة اليومية الأحدث، وهي الأعلى حتى الآن، إلى رفع إجمالي الإصابات إلى 13060542.

واشارت الوزارة الى أنه تم تسجيل 780 وفاة بسبب الوباء منذ صباح يوم الخميس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 167642 وفاة، ولا تزال هناك 979608 حالات نشطة في البلاد، بينما غادر 11913292 شخصا حتى الآن من المستشفيات بعد تلقي العلاج الطبي.


--(بترا)

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