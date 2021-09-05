الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

الوفد النيابي برئاسة العودات يلتقي بارزاني في أربيل

آل البيت تستحدث برنامجا للتحقق من الشهادات والوثائق

لجنة إدارة صندوق إسكان الصحفيين تعقد أولى اجتماعاتها

إعطاء أكثر من 34 ألف جرعة لقاح الأحد

ارتفاع ملحوظ على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

المؤسسة التعاونية في الطفيلة تقدم خدماتها لنحو 65 جمعية

الملك: ضرورة تطوير الوضع الاقتصادي بأقصى سرعة

الأحد، 05-09-2021 06:23 م

الهند تسجل نحو 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

هند


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في الهند تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الإصابات في البلاد إلى 32.9 مليون إصابة.

اضافة اعلان


وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 32.9 مليون إصابة".
وأظهرت بيانات من الوزارة ارتفاع مجموع عدد الوفيات في الهند إلى 440533 بعد تسجيل 308 حالات وفاة جديدة.


وكانت الهند قد سجلت أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال شهرين بلغ 47092 إصابة يوم الخميس الماضي.


وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد إصابات كورونا، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الوفيات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس

رصد تفشي فيروس فتاك في جنوب الهند

6134adda42360428e20905f7

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

w

7 وفيات و1923 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

613479554c59b76ea64522b8

أستراليا تعلن تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا

روسيا

روسيا.. أقل من 19 ألف إصابة بكورونا خلال اليوم الماضي

613487284c59b76d2050ac9e

الصحة المصرية تعلن استقبال الشحنة الثانية من لقاح جونسون آند جونسون

أخبار متعلقة
613089a44c59b701b47c0e0a

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين

كورونا عالم

إصابات كورونا في العالم تقترب من 210 ملايين والوفيات 4.4 مليون

611071f442360479f956c732

مصر تسجل 9 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا

19_2021-637623926717811846-781

172 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

منت

قائمة بأكثر 10 دول تضررا من كورونا من حيث عدد الوفيات

610f27514c59b751872ca6ab

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا