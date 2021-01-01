الجمعة 01-01-2021
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الجمعة، 01-01-2021 11:27 ص

الهند تسجل 256 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - سجلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 256 وفاة و 20 ألفا و 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأفادت الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عدد الوفيات يرتفع بذلك إلى 148 ألفًا و 994 ، بينما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 10 ملايين و 286 ألفًا و 710 أشخاص.


--(بترا)

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