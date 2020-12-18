الجمعة 18-12-2020
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الجمعة، 18-12-2020 11:38 ص

الهند تسجل 338 وفاة و 22890 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 338 وفاة و 22890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 144789 شخصا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى تسعة ملايين و 979447 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى تسعة ملايين و 520827 شخصا.


--(بترا)

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