الهند تسجل 338 وفاة و 22890 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 338 وفاة و 22890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 144789 شخصا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى تسعة ملايين و 979447 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى تسعة ملايين و 520827 شخصا.



--(بترا)

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