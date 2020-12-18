الهند تسجل 338 وفاة و 22890 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 338 وفاة و 22890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 144789 شخصا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى تسعة ملايين و 979447 حالة، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى تسعة ملايين و 520827 شخصا.
--(بترا)
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة