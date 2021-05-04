الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الصحة: المتحور الهندي أقل من البريطاني بسرعة انتشاره

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

إصابتان بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في الزرقاء

أسعار الذهب الثلاثاء 4/5/2021

بايدن : سنسمح بدخول 62 الف لاجئ إلى الولايات المتحدة

وزير التربية لـ برنامج الوكيل : سنعود إلى المدارس في الوقت المحدد

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء، 04-05-2021 09:26 ص

الهند تسجل 357229 إصابة جديدة بكورونا

b2d4ea5b-6346-45d2-a4ac-00b946bb21c8


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوزالـ 20 مليونا، بعد تسجيل أكثر من 357 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان
 

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408".

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة.

 

وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

ويقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان البالغ 1.35 مليار نسمة، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ك

ليس مرضاً تنفسياً.. حقيقة تجهلونها عن كورونا

نيويورك-730x438

نيويورك تعتزم رفع العديد من قيود كورونا

5-39 (1)

كندا توصي بإعطاء لقاح جونسون أند جونسون لمن هم فوق 30 عاما

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تفصل في قرار الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين هذا الأسبوع

مصر

مصر.. 62 وفاة جديدة بكورونا

مغرب

المغرب .. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

الهند.. انقطاع الأكسجين الطبي والإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 300 ألف

AFP_97P9NP

الهند تسجل أعلى معدلات قياسية يومية في ضحايا كورونا

607d27c64c59b727fa74e512

الهند تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا

607534c34c59b77cde77e94f

الهند تسجل أعلى حصيلة يومية بفيروس كورونا في العالم

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

606abc2e4236047c8c7fdf19

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف