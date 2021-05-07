الجمعة 07-05-2021
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الجمعة، 07-05-2021 12:04 م

الهند تسجل 3915 وفاة و414188 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم الجمعة، عن تسجيل 3915 وفاة و 414188 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

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وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي، أن عدد الوفيات الإجمالي ارتفع بذلك الى 234083 وفاة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة المسجلة الى 21 مليونا و 491598 حالة.


ولا يزال هناك ثلاثة ملايين و 645164 حالة نشطة في البلاد، بينما شفي من الفيروس ما مجموعه 17 مليونا و 612351 شخصا.


--(بترا)

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