الهند تسجل 4209 وفيات جديدة بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية تسجيل 4209 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 291 ألفا و 365 حالة.

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وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم الجمعة، أنها سجلت أيضا 259269 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 26 مليونا و30 ألفا و674 حالة.



--(بترا)