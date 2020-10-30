الجمعة 30-10-2020
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الجمعة، 30-10-2020 11:12 ص

الهند تسجل 563 وفاة و 48648 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهند اليوم الجمعة، عن تسجيل 563 وفاة و 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس إرتفع إلى 121090 شخصاً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة ثمانية ملايين و 88851 شخصاً.


وأشارت الوزارة إلى أن حالات الشفاء من الفيروس ارتفع إلى سبعة ملايين و 373375 شخصاً.


--(بترا)

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