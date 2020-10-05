الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 5/10/2020

تصريح هام من الصحة حول انتشار كورونا في المملكة

العموش : لا يمكن للرزاز إصدار أوامر الدفاع

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الإثنين 5/10/2020




الإثنين، 05-10-2020 09:57 ص

الهند تُسجل 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 مليون

India coronavirus


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان

وبذلك يكون قد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 6.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.


وحصد الفيروس في الهند أرواح 102685 شخصا حتى الآن، حسب الأرقام الرسمية.


وتعتبر الهند من أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، والمرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الوفيات.

 

 


المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e8c14af73d0c81970460bc4

رئيسة وزراء نيوزيلندا: تغلبنا على كورونا مرة أخرى

egypt

انخفاض وفيات كورونا واستقرار الإصابات في مصر

1020204143124801103335

الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

طططط

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

thumbs_b_c_f0f194196db9da6d6a3fff6cb45ba400

طرق غير متوقعة لانتشار فيروس كورونا

6

كندا: 19 وفاة و 1645 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
ee3c5e02-dfed-4976-8497-29cc2d52f616_16x9_600x338

الإمارات تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

إندونيسيا: 100وفاة و3046 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر (1)

البحرين: وفاة و644 إصابة جديدة بكورونا

كم

أمريكا.. (711) وفاة جديدة بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

ألمانيا: وفاة و 988 إصابة جديدة بكورونا

240912

تسجيل 1065 وفاة و90632 إصابة بكورونا في الهند