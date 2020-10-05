الهند تُسجل 75 ألف إصابة جديدة والحصيلة ترتفع إلى 6.6 مليون

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 75 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 900 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وبذلك يكون قد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 6.6 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.



وحصد الفيروس في الهند أرواح 102685 شخصا حتى الآن، حسب الأرقام الرسمية.



وتعتبر الهند من أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، والمرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد الوفيات.



المصدر : روسيا اليوم









