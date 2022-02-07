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الإثنين، 07-02-2022 10:47 ص

الهند تسمح باستخدام لقاح سبوتنيك لايت المضاد لكورونا في حالات الطوارئ

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة ،هو التاسع الذي يحصل على الموافقة على الاستخدام الطارئ في الهند.

وقال الوزير في تغريدة نشرها على "تويتر": "منح المراقب العام للأدوية في الهند إذنا بالاستخدام في حالات الطوارئ للقاح سبوتنيك لايت المكون من الجرعة الواحدة في الهند. هذا هو اللقاح التاسع لـ COVID-19 في البلاد. سيؤدي هذا إلى زيادة تعزيز الكفاح الجماعي للأمة ضد وباء".

لا تزال الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة ، منذ مارس من العام الماضي، عندما بدأ الوباء في البلاد، تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 42.2 مليونًا ، وتعافى أكثر من 40 مليونا، وتوفي أكثر من 502 ألفا.

وأظهرت الدراسات السريرية وبيانات التطعيم لدى السكان في العديد من البلدان مستوى أمان وفعالية سبوتنيك لايت العاليين عند استخدامه كلقاح قائم بذاته وكداعم عالمي.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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