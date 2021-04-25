الهند تشحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل من السعودية

الوكيل الإخباري - كشفت السفارة الهندية لدى السعودية عن شحن 80 مليون طن من الأكسجين السائل إلى الهند، وسط سعي نيودلهي لسد النقص الحاد في الأكسجين بالبلاد من دول أجنبية.

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وسيتم نقل هذه الكمية بالتعاون مع مجموعة "آدني" الهندية للنقل واللوجستيك وخدمات الطاقة، وشركة "لايند" الرائدة في مجال الغاز ‏الصناعي.



وعبر حسابها في "تويتر"، قالت السفارة الهندية لدى الرياض: "خالص شكرنا لوزارة الصحة السعودية على مساعدتها ‏ودعمها وتعاونها".



وكانت الهند قد شرعت أمس، في نقل صهاريج تحتوي على الأكسجين جوا من سنغافورة لتلبية الطلب المتزايد ‏على الغاز المنقذ للحياة، في الوقت الذي تنخفض امداداته وسط الإصابات القياسية بفيروس كورونا‎.

روسيا اليوم