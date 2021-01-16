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السبت، 16-01-2021 08:28 م

الهند تطلق اكبر حملة تطعيم ضد كورونا

بلازما كورونا


الوكيل الاخباري - قالت وكالة انباء الهند المتحدة اليوم السبت ان الهند بدأت بتنفيذ اكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .
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وتوقعت الوكالة ان يتم خلال المرحلة الاولى من الحملة تطعيم 30 مليون شخص من اصل 300 مليون سيتم تطعيمهم بحلول تموز المقبل .

واوضحت ان اللقاح المستخدم في التطعيم هو كوفيشيلد مشيرة الى انه تم خلال هذه المرحلة البدء بتطعيم موظفي القطاع الصحي وكبار السن .

وعلى ذات الصعيد سجلت الهند اليوم 175 وفاة و15158 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 152093 وفاة و10542841 اصابة.

 




 

 


 

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