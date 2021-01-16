الهند تطلق اكبر حملة تطعيم ضد كورونا

الوكيل الاخباري -

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قالت وكالة انباء الهند المتحدة اليوم السبت ان الهند بدأت بتنفيذ اكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .وتوقعت الوكالة ان يتم خلال المرحلة الاولى من الحملة تطعيم 30 مليون شخص من اصل 300 مليون سيتم تطعيمهم بحلول تموز المقبل .واوضحت ان اللقاح المستخدم في التطعيم هو كوفيشيلد مشيرة الى انه تم خلال هذه المرحلة البدء بتطعيم موظفي القطاع الصحي وكبار السن .وعلى ذات الصعيد سجلت الهند اليوم 175 وفاة و15158 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 152093 وفاة و10542841 اصابة.