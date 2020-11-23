الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان بسبب تزايد إصابات كورونا

الوكيل الاخباري- قال مسؤول حكومي إن الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، في وقت تواجه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.



وفي حين تباطأ الارتفاع اليومي في عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد، شهدت العاصمة موجة من الإصابات بسبب ما قال مسؤولون إنه عدم تطبيق إجراءات العزل العام في المدينة مترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، رغم تجمع الحشود لحضور احتفالات خلال الأسابيع الماضية.

اضافة اعلان



وقال مسؤول حكومي مطلع "ستجري الحكومة مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل".



وعادة ما تبدأ جلسة البرلمان الهندي الخاصة بالموازنة في نهاية شهر يناير.

المصدر: روسيا اليوم



