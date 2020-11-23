الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يطمئن الأردنيين و يكشف تطورات استقبال مطعوم كورونا

هؤلاء من يستطيعون تأجيل اقساط القروض بالاردن

توقع برفع أسعار السولار والكاز

تحقيقات الامن العام تكشف مفاجأة غير متوقعة في حادثة سلب بالزرقاء

الصحة تكشف عدد مرضى كورونا في مستشفى الجاردنز

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

التربية توضح حول عودة الطلبة الى المدارس في الفصل الثاني

شاهد بالفيديو .. نجاة شخص من موت محقق بآخر لحظة في الزرقاء

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

الإثنين، 23-11-2020 03:39 م

الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان بسبب تزايد إصابات كورونا

1284173_0


الوكيل الاخباري- قال مسؤول حكومي إن الهند تعتزم وقف جلسات البرلمان في فصل الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، في وقت تواجه نيودلهي نقصا في عدد أسرة المستشفيات والأطباء مع انتشار الوباء.

وفي حين تباطأ الارتفاع اليومي في عدد حالات الإصابة الجديدة على مستوى البلاد، شهدت العاصمة موجة من الإصابات بسبب ما قال مسؤولون إنه عدم تطبيق إجراءات العزل العام في المدينة مترامية الأطراف والتي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، رغم تجمع الحشود لحضور احتفالات خلال الأسابيع الماضية.

اضافة اعلان
 

وقال مسؤول حكومي مطلع "ستجري الحكومة مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية وتجعل الدورة الشتوية للبرلمان مع جلسة ميزانية العام المقبل".


وعادة ما تبدأ جلسة البرلمان الهندي الخاصة بالموازنة في نهاية شهر يناير.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202021115434391508274

إيران: 453 وفاة و12460 إصابة جديدة بكورونا

5f6aedae-12db-4614-b6ce-a605d104a705

الكشف عن الخصائص البيولوجية التي تجعل الشخص ناقلاً فعالاً لفيروس كورونا

f06234024

البحرين: 114 إصابة جديدة بالكورونا

1120202385247632768045

الكويت: وفاتان و377 إصابة جديدة بكورونا

5fade015a9c5a

قطر: 186 إصابة جديدة بكورونا

1213

الاحتلال: 745 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
a0b89a0b-3569-4eee-af5b-18f6b1596bd7

الهند تسجل 563 وفاة و 48648 إصابة جديدة بكورونا

امارا

3 وفيات جديدة بكورونا في الإمارات

5f9a5cc94236042dde76d5a8

أكثر من 8 ملايين مصاب بكورونا في الهند

747541

الهند تسجل 508 وفيات جديدة بفيروس كورونا

303961_12_1601975711

الهند: 488 وفاة جديدة بكورونا

2020102611485884NR

الهند: 480 وفاة جديدة بكورونا