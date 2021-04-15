الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تحذر الاردنيين من موجة ثالثة

مدير مركز الحسين للسرطان يفجر مفاجأة بشأن الاغلاقات وحظر التجول بالاردن

لجنة الاوبئة : لا مشكلة صحية في عودة الصلاة الى المساجد

12 ألف شخص تلقوا اللقاح بجرش

أوقاف إربد الثانية تباشر تنفيذ مبادرة اسبوع العناية بالمساجد

إدارة الازمات : تعليق صلاة الجمعة ولا يُسمح بالسير على الاقدام لباقي الصلوات في الحظر الشامل

المستثنون من الحظر الشامل وفق ادارة الازمات

نائب عام عمّان يطلب تزويده بعدد القضايا المتعلقة بإطالة اللسان - وثيقة

صدور تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية

الضمان : الاحد القادم تبدأ عملية استقبال الطلبات للاستفادة من الدعم النقدي

الخميس، 15-04-2021 10:10 م

الهند تفرض قيودا جديدة في دلهي بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

الهند-كورونا


الوكيل الإخباري - تستعد العاصمة الهندية دلهي لتنفيذ مجموعة من قيود الإغلاق الجديدة، وسط زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي سجلت اليوم الخميس رقما قياسيا بلغ 200 ألف إصابة.

اضافة اعلان

وأعلن رئيس وزراء ولاية دلهي، أرفيند كيجريوال، أنه من بين القيود الجديدة، سيتم فرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع، كما سيتم إغلاق مراكز التسوق والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية وصالات العرض، بينما سمح لصالات السينما بالعمل بنسبة 30 في المائة من طاقتها في جميع الأيام، تحت قيود جديدة.


وأوضح أنه سيتم منع تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، ولن يسمح إلا بخدمة التوصيل إلى المنازل، مضيفا: "يتعين على الناس العمل خلال الأسبوع، ولكننا نقوم بتقليص الأنشطة في عطلات نهاية الأسبوع لأن هذا هو الوقت الذي يخرج فيه الناس للقيام بالأنشطة الترفيهية".


وسمحت السلطات الهندية أيضا بإقامة حفلات الزفاف، على أن يتم منح الضيوف تصاريح إلكترونية لتسهيل الحركة أثناء حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجزائر

الجزائر تمدد حظر التجول في 9 ولايات بينها العاصمة

77c529bd210a52a69c9fa86d3d1abfc3

شركة فايزر : جرعة ثالثة بعد مرور 12 شهرا على الجرعة الثانية

بريطانيا

بريطانيا تسجل 2672 إصابة و30 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-فرنسا

فرنسا تسجل 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

فلسطين: 14 وفاة و1717 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
غاماليا

مركز غاماليا: سبوتنيك V يقي بنسبة 100% من أعراض كورونا الشديدة

f10230126

ما هي علاقة فيتامين D بالوقاية من فيروس كورونا؟

bab1e39cd58af2d0496f536b2bc3dc16

دراسة جديدة تكشف أحدث أعراض كورونا وتأثيره على الأذن

صحة

إصدار نتائج الصحة العالمية بخصوص لقاح أسترازينيكا غدا

برا

البرازيل.. رقم قياسي لوفيات كورونا اليومية

الهند-1

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية لكورونا منذ 3 أشهر