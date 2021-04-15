الهند تفرض قيودا جديدة في دلهي بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - تستعد العاصمة الهندية دلهي لتنفيذ مجموعة من قيود الإغلاق الجديدة، وسط زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي سجلت اليوم الخميس رقما قياسيا بلغ 200 ألف إصابة.

اضافة اعلان



وأعلن رئيس وزراء ولاية دلهي، أرفيند كيجريوال، أنه من بين القيود الجديدة، سيتم فرض حظر تجول في عطلة نهاية الأسبوع، كما سيتم إغلاق مراكز التسوق والصالات الرياضية والمنتجعات الصحية وصالات العرض، بينما سمح لصالات السينما بالعمل بنسبة 30 في المائة من طاقتها في جميع الأيام، تحت قيود جديدة.



وأوضح أنه سيتم منع تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، ولن يسمح إلا بخدمة التوصيل إلى المنازل، مضيفا: "يتعين على الناس العمل خلال الأسبوع، ولكننا نقوم بتقليص الأنشطة في عطلات نهاية الأسبوع لأن هذا هو الوقت الذي يخرج فيه الناس للقيام بالأنشطة الترفيهية".



وسمحت السلطات الهندية أيضا بإقامة حفلات الزفاف، على أن يتم منح الضيوف تصاريح إلكترونية لتسهيل الحركة أثناء حظر التجول في عطلات نهاية الأسبوع.

روسيا اليوم