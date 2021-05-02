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الأحد، 02-05-2021 08:47 ص

تم استلام الدفعة الأولى من اللقاح

الهند .. تلقي لقاح سبوتنيك V الروسي خلال 10 أيام

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية "دكتور ريدي" أنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في غضون العشرة أيام القادمة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ونقلت وكالة "تاس" اليوم الأحد، عن مسؤول رفيع في الشركة، أنه تم استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".

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وأوضح المسؤول أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية من هذا اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه من الضروري القيام بإجراءات الفحص والتثبت من الجودة قبل البدء في التطعيم.


وتعاني الهند من ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت في آخر حصيلة يومية أمس السبت أكثر من 400 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بسبب الوباء.


وبلغ إجمالي الإصابات في الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 19 مليون إصابة وتجاوزت حصيلة الوفيات الـ 211 ألف حالة وفاة حتى الآن.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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