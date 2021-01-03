الأحد 03-01-2021
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الأحد، 03-01-2021 08:49 ص

تمهيد الطريق لبدء التلقيح

الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاحين ضد كورونا

هند
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم الأدوية الهندية إنها أعطت الموافقة النهائية للاستخدام الطارئ للقاحين لفيروس كورونا أحدهما طورته "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد والآخر شركة بهارات بايوتك الهندية.

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وسيمهد هذا القرار الطريق لبدء عملية التلقيح في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والتي لديها بعد الولايات المتحدة، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم.


من الجدير ذكره، أن عدد إصابات فيروس كورونا المسجلة في الهند وصل إلى 10,324,631، بينما تم تسجيل 149,471 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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