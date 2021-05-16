الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا من القدس القديمة

برنامج الوكيل .. فخر بفلسطين واعتزاز بالأردنيين

اصابات بالاختناق خلال مواجهات في اللبن الشرقية

وفيات الأحد 16/5/2021

بعد 3 سنوات ،، ترامب رحل ونتنياهو في الملاجئ بينما بقيت القدس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

مسؤولان فلسطينيان لـبرنامج الوكيل : المشاهد مؤثرة للغاية

أطباء مصر يتطوعون لعلاج مصابي غزة

استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة في غزة

الحكومة : خيارات الأردن مفتوحة بالتعامل مع الاحتلال

الأحد، 16-05-2021 09:08 ص

الهند: جثث ضحايا كورونا في الأنهار

124934Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة ولاية أوتاربراديش بشمال الهند أنه تم العثور على جثث ضحايا كوفيد-19 ملقاة في بعض الأنهار الهندية في أول اعتراف رسمي بعملية مثيرة للقلق قالت إنها ربما ناجمة عن الفقر والخوف من المرض في القرى.

اضافة اعلان

وصدمت صور الجثث التي جرفها التيار في نهر الجانج المقدس لدى الهندوس شعبا يرزح تحت عبء أسوأ زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في العالم.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام في الهند ربطت الزيادة الأخيرة في أعداد هذه الجثث بالجائحة، إلا أن ولاية أوتار براديش، التي يقطنها 240 مليون نسمة، لم تكشف حتى الآن علنا عن سبب الوفيات.


وقال المسؤول الكبير بالولاية مانوج كومار سينغ في رسالة في 14 مايو لرؤساء المناطق اطلعت عليها رويترز: "لدى الإدارة معلومات تفيد بإلقاء جثث من توفوا نتيجة كوفيد-19 أو أي مرض آخر في الأنهار بدلا من التخلص منها وفقا للطقوس المناسبة".


وأضاف "نتيجة لذلك انتشلت جثث من الأنهار في مناطق كثيرة ".

 

وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي المسؤولين، السبت، على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.


وقال سينغ في الرسالة إن من بين الأسباب المحتملة للتخلص من الجثث في الأنهار نقص الأموال اللازمة لشراء مواد مثل الحطب لحرق الجثث والمعتقدات الدينية في بعض المجتمعات وتخلص العائلات من الضحايا خوفا من المرض.


وطلب من المسؤولين بالقرى التأكد من عدم إلقاء الجثث في الأنهار، وقال إن حكومة الولاية ستدفع 5 آلاف روبية (68 دولارا) للأسر الفقيرة لحرق جثث الموتى أو دفنها.


كما طلبت الولاية من الشرطة القيام بدوريات في الأنهار لوقف هذه العملية.

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a0aebb42360476d64afd59

قائمة محدثة لأكثر 10 دول تضررا جراء تفشي وباء كورونا

لقاح

روسيا تكشف عن أسعار لقاحاتها ضد كورونا

هند

الهند .. أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

كوز

مصر .. 56 وفاة جديدة بكورونا

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية: البلدان الغنية تمتلك 83% من لقاحات فيروس كورونا

اعراض اللقاح 2

بريطانيا: تطعيم أكثر من 7 ,54 مليون شخص بلقاح كورونا

أخبار متعلقة
2021-04-25T025807Z_1600241889_RC292N946LHO_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA-2

طفرات جديدة تجعل كورونا أكثر عدوى في الهند

الهند

الهند.. قفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا

الهند

رئيس وزراء الهند يشبه الوضع الوبائي في بلاده بالعاصفة

2021-04-21T121639Z_1573798567_RC2C0N93QFWZ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-INDIA

كورونا يقتل هنديا كل 240 ثانية

هند

البيت الأبيض يخطط لدعم إضافي وسريع للقطاع الصحي الهندي

Doc-P-815768-637547604346600349

تسجيل أول إصابة بكورونا المتحورة الهندية في سويسرا‎