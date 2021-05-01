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السبت، 01-05-2021 09:11 ص

الهند :حريق بمستشفى لمرضى كورونا نتج عنه 15 وفاة

الهندددد


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الهندية، صباح اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 15 مريضًا بكوفيد -19 لقوا حتفهم بعدما اندلع حريق في مستشفى لمرضى كورونا. 

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وقال ضابط الشرطة راجندراسينه تشوداساما إن عمال المستشفى ورجال الإطفاء أنقذوا خمسين مريضا آخرين في مستشفى الرفاه ببلدة بهاروش، بولاية جوجارات غرب الهند، بحسب أسوشيتد برس. 


ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن ضابط الإطفاء شاليش سانسيا قوله إن الحريق اندلع في جناح مرضى كوفيد -19 في الطابق الأرضي وتم إخماده في غضون ساعة.


ويجري التحقيق في سبب الحريق.


وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، تسبب حريق بوحدة العناية المركزة في وفاة 13 مريضا بكوفيد-19 في ضواحي مدينة مومباي.


ويأتي الحادث في وقت تعاني فيه الهند من موجة جديدة شرسة من إصابات فيروس كورونا، مع نقص في الأكسجين والأدوية وأسرة المستشفيات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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