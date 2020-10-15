الهند : عدد إصابات كورونا يرتفع إلى 7.31 مليون

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند ، اليوم الخميس ، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 67708 إصابات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 7.31 مليون.



وجاء في بيان وزارة الصحة، أنه : "تم تسجيل 67708 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 7.31 مليون"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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وتجاوزت الهند حاجز السبعة ملايين إصابة يوم الأحد، مضيفة مليون حالة في 13 يوما فقط. وسجلت الهند ثاني أعلى حصيلة للإصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، التي يقترب الرقم فيها من ثمانية ملايين.



وأشارت ، أن الوفيات الناجمة عن إصابات كوفيد-19 ارتفعت بواقع 680 إلى 111266 حالة وفاة.



المصدر : دنيا الوطن

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