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الإثنين، 26-04-2021 08:14 ص

بؤرة جديدة للفيروس عالميا في البلاد

الهند.. قفزة قياسية جديدة بإصابات ووفيات كورونا

الهند
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الهند رقما قياسيا عالميا لإصابات كورونا اليومية لليوم الخامس على التوالي، في حين قفزت الوفيات الناجمة عن المرض أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومع الإبلاغ عن 352991 حالة جديدة، تجاوز إجمالي عدد الحالات في الهند 17 مليونا.
وارتفعت الوفيات بمعدل قياسي بلغ 2812 حالة لتصل إلى إجمالي 195123، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية .

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ومنذ الأسبوع الماضي، أصبحت الهند البؤرة الجديدة للفيروس عالميا، حيث أُجهد نظام الرعاية الصحية في البلاد، وأدى إلى نقص حاد في الأكسجين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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