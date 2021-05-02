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الأحد، 02-05-2021 02:52 م

الهند .. كورونا يحصد عددا قياسيا من الضحايا في 24 ساعة

وفيا
من المصدر


الوكيل الإخباري - تراجع قليلا عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند، اليوم الأحد، لكن الوفيات الناجمة عن المرض قفزت قفزة قياسية، بتسجيل 3689 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

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وسجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 392488 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 19.56 مليون إصابة. وتسبب الفيروس حتى الآن في 215542 حالة وفاة في الهند.


يأتي ذلك في وقت فرضت فيه ولاية هندية أخرى العزل العام، فيما تعجز منظومة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء عن استيعاب عدد الإصابات الهائل.


وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ، حيث سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة يومية على مدى أكثر من عشرة أيام متتالية. واضطرت أسر كثيرة للسعي بنفسها للحصول على الأدوية والأوكسجين.


وفرضت قرابة عشر ولايات وأقاليم فدرالية هندية شكلا من أشكال القيود، لكن الحكومة الفدرالية لا تزال عازفة عن فرض العزل العام على مستوى البلاد.


وأصبحت ولاية أوديشا بشرق الهند أحدث ولاية تفرض العزل العام لمدة أسبوعين، لتنضم بذلك إلى ولايات دلهي ومهاراشترا وكارناتاكا والبنغال الغربية. وفرضت ولايات أخرى حظر التجول الليلي أو العزل العام خلال عطلة نهاية الأسبوع.


وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قد قال الشهر الماضي إنه ينبغي بذل كل الجهود لتفادي فرض العزل العام على مستوى البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 


 




 

 


 

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