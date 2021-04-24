الهند .. وفاة 25 مصابا بكورونا في مستشفى بسبب نقص الأكسجين

الوكيل الإخباري- أعلن أحد المستشفيات في العاصمة الهندية، نيودلهي أن 25 مصابا بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم مساء أمس الجمعة، نتيجة لاضطرابات في إمدادات الأكسجين.



وقال المدير الطبي لمستشفى "جايبور غولدن"، دي. كي. بالوجا، في حديث صحفي ، إن الحكومة الهندية ، وعدت بتزويد المستشفى بـ3.5 طنا من الأكسجين، وكان من المقرر أن تصل هذه الشحنة في الساعة الخامسة من مساء أمس، لكنها لم تصل إلا في منتصف الليل تقريبا، وتسبب هذا التأخر في وفاة 25 مريضا.

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وأشار المسؤول إلى أن 215 مصابا بـ"كوفيد-19" في حالة حرجة داخل المستشفى لا يزالون بحاجة إلى الأكسجين.



وطلب المستشفى المساعدة من المحكمة العليا في العاصمة لضمان استمرارية إمدادات الأكسجين إليه، قائلا: "نواجه في غضون الدقائق القادمة مأساة إنسانية كبيرة، وقد خسرنا 25 حياة، وإننا نختنق بدون الأكسجين".



ولفتت فضائية هندية ، إلى أن هذا هو ثاني مستشفى في العاصمة وجه نداء استغاثة بسبب نقص في الأكسجين صباح اليوم السبت، حيث كان مستشفى "مولتشاند" الذي يستضيف أكثر من 135 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي قد طلب مساعدة من كبار المسؤولين في البلاد منهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

المصدر : روسيا اليوم