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الأربعاء، 06-10-2021 08:10 ص

الهند.. 18833 إصابة جديدة بكورونا و70% من البالغين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

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الوكيل الإخباري - سجلت الهند 18833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و278 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها اليوم الأربعاء إن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفعت إلى 33.87 مليونا، وبلغ عدد الوفيات 449.538 حالة.

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وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا، الاثنين، إن 70% من السكان البالغين قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، حيث تجاوز إجمالي الجرعات المعطاة في جميع أنحاء البلاد 910 ملايين جرعة، مضيفا أن 25 % من السكان البالغين تلقوا الجرعتين.

ووفقا لبيانات الحكومة الهندية، ارتفع متوسط الجرعات اليومية التي يتم إعطاؤها شهريا إلى 7.908 مليون جرعة خلال شهر سبتمبر مقارنة بـ1.969 مليون جرعة خلال شهر مايو.


وأكدت الوزارة على أن حملة التطعيم، التي تعد أداة لحماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا في البلاد من فيروس كورونا، لا تزال تخضع لمراجعة منتظمة ومراقبة على أعلى مستوى.


وكانت الهند قد أطلقت حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد في 16 يناير الماضي، حيث تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال المرحلة الأولى من الحملة، فيما بدأت تطعيم الأشخاص فوق الـ60 عاما في مارس الماضي، ليتم توسيع الحملة لتشمل جميع الفئات فوق الـ18 عاما في مايو الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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