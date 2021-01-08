الهند: 234 وفاة و 18139 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 150570 حالة، بعد تسجيل 234 وفاة منذ صباح يوم الخميس.

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ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة إلى عشرة ملايين و 413417 حالة، بعدما تم تسجيل 18139 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.



ولا تزال هناك 225449 حالة نشطة في البلاد، فيما تعافى عشرة ملايين و 16859 شخصا من الإصابة.



--(بترا)

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