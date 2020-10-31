الهند.. 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري -

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تخطت حصيلة الإصابات بكورونا في الهند، السبت، عتبة الـ8.1 ملايين، بعد تسجيل 48 ألفا و268 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بحسب إحصاءات رسمية.وسجلت السلطات الصحية في الهند أيضا 551 حالة وفاة على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 121 ألفا و 641.بالمقابل، تماثل أكثر من 7.4 مليون شخص للشفاء من كورونا في الهند، منهم 59 ألفا و 454 في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع معدل المتعافين إلى 91.34%.وأبلغت السلطات الهندية عن انخفاض في عدد الحالات بعد وصولها إلى ذروتها بأكثر من 90 ألف حالة يوميًا في سبتمبر/ أيلول، لكن الخبراء حذروا من ارتفاع حاد خلال موسم المهرجان الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.