السبت 31-10-2020
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السبت، 31-10-2020 03:47 م

الهند.. 48 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - تخطت حصيلة الإصابات بكورونا في الهند، السبت، عتبة الـ8.1 ملايين، بعد تسجيل 48 ألفا و268 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، بحسب إحصاءات رسمية.
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وسجلت السلطات الصحية في الهند أيضا 551 حالة وفاة على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات بالبلاد إلى 121 ألفا و 641.

بالمقابل، تماثل أكثر من 7.4 مليون شخص للشفاء من كورونا في الهند، منهم 59 ألفا و 454 في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع معدل المتعافين إلى 91.34%.

وأبلغت السلطات الهندية عن انخفاض في عدد الحالات بعد وصولها إلى ذروتها بأكثر من 90 ألف حالة يوميًا في سبتمبر/ أيلول، لكن الخبراء حذروا من ارتفاع حاد خلال موسم المهرجان الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

 




 

 


 

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