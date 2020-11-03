الثلاثاء 03-11-2020
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الثلاثاء، 03-11-2020 01:08 م

الهند: 490 وفاة و38310 إصابات جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 490 وفاة، و38310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .

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ونقلت وكالة الانباء الهندية "نيودلهي" عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 8 ملايين و267623 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات123097.


وتجاوز عدد الوفيات في الهند حاجز المئة ألف، لتصبح ثالث بلد في العالم من حيث عدد الوفيات والاصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.


وخففت السلطات الهندية بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.


 




 

 


 

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