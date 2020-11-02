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الإثنين، 02-11-2020 09:36 ص

الهند: 496 وفاة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الهند، اليوم الاثنين، عن تسجيل 496 وفاة و45230 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية .

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ونقلت وكالة الانباء الهندية نيودلهي عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 8 ملايين و 229313 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات122607 .


وكان عدد الوفيات في الهند قد تجاوز المئة ألف، لتصبح الهند ثالث بلد بالعالم يجتاز هذا الحاجز، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.


وخففت السلطات الهندية بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

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