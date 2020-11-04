الهند: 514 وفاة و 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت الهند، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 514 وفاة، و46254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الهندية "نيودلهي" عن وزارة الصحة ورعاية الأسرة، أن إجمالي الاصابات ارتفع إلى 8 ملايين و313877 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 123611 وفاة .



وتجاوز عدد الوفيات في الهند حاجز المئة ألف، لتصبح ثالث بلد في العالم من حيث عدد الوفيات والاصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، ولا يظهر الوباء فيها أي علامة على التراجع.



وخففت السلطات الهندية بعض القيود وسمحت للولايات بفتح المدارس ودور العرض السينمائي.



