الأربعاء 06-01-2021
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الأربعاء، 06-01-2021 09:10 م

الهياجنة : سارعوا لاخذ لقاح كورونا وذلك لـ 7 امور هامة

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الوكيل الاخباري - وجه مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة 7 نصائح للمواطنين وحثهم للمسارعة بالتسجيل عبر المنصة الخاصة لاخذ لقاح كورونا .

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وقال الهياجنة ان التسجيل لتلقي مطاعيم كوفيد-١٩ جاء لنحمي أهلنا وأنفسنا واضاف : 

١- المطاعيم مجانية
٢- المطاعيم طوعية واختيارية
٣- المطاعيم تبقى طوعية حتى بعد التسجيل
٤- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية أو مثيلاتها
٥- التسجيل يعني الموافقة على التطعيم بالشكل العام
٦- المطاعيم مهمة جدا لذوي المناعة المنخفضة ولأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة
٧- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية


 




 

 


 

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