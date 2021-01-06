الهياجنة : سارعوا لاخذ لقاح كورونا وذلك لـ 7 امور هامة

الوكيل الاخباري - وجه مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة 7 نصائح للمواطنين وحثهم للمسارعة بالتسجيل عبر المنصة الخاصة لاخذ لقاح كورونا .
وقال الهياجنة ان التسجيل لتلقي مطاعيم كوفيد-١٩ جاء لنحمي أهلنا وأنفسنا واضاف :
١- المطاعيم مجانية
٢- المطاعيم طوعية واختيارية
٣- المطاعيم تبقى طوعية حتى بعد التسجيل
٤- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية أو مثيلاتها
٥- التسجيل يعني الموافقة على التطعيم بالشكل العام
٦- المطاعيم مهمة جدا لذوي المناعة المنخفضة ولأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة
٧- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية