الهياجنة : سارعوا لاخذ لقاح كورونا وذلك لـ 7 امور هامة

الوكيل الاخباري - وجه مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة 7 نصائح للمواطنين وحثهم للمسارعة بالتسجيل عبر المنصة الخاصة لاخذ لقاح كورونا .

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وقال الهياجنة ان التسجيل لتلقي مطاعيم كوفيد-١٩ جاء لنحمي أهلنا وأنفسنا واضاف :



١- المطاعيم مجانية

٢- المطاعيم طوعية واختيارية

٣- المطاعيم تبقى طوعية حتى بعد التسجيل

٤- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية أو مثيلاتها

٥- التسجيل يعني الموافقة على التطعيم بالشكل العام

٦- المطاعيم مهمة جدا لذوي المناعة المنخفضة ولأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة

٧- المطاعيم التي ستستخدم ستكون حتما مجازة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية







