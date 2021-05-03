الوضع الوبائي في روسيا مستقر وفقا لبيانات كورونا اليومية

الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية في روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و336 حالة وفاة.



وتظهر الإحصاءات والبيانات الرسمية خلال الأسابيع الأخيرة استقرارا في الوضع الوبائي بروسيا، حيث تترواح حصيلة الإصابات اليومية بين 8 آلاف و9 آلاف إصابة.



وتوزعت الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال اليوم الماضي على 82 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2635)، تليها مدينة بطرسبورغ (704) ثم المناطق المجاورة لموسكو (641).



وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و831744 مصابا، تعافى منهم 4 ملايين و450289 شخصا، فيما توفي من جراء الفيروس 111198 شخصا.



وقد أطلقت روسيا منذ بداية العام الجاري حملة تطعيم مجانية ضد فيروس كورونا في جميع مناطق البلاد.

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المصدر: روسيااليوم