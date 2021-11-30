الثلاثاء 30-11-2021
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الثلاثاء، 30-11-2021 08:11 م

الوكالة الأوروبية للأدوية: اللقاحات تستمر في الحماية ضد متحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري- قالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنه "يتضح من البيانات المتوفرة لدينا أن اللقاحات فعالة وستستمر في حماية السكان" حتى مع انتشار محتمل لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

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وخلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي حول الوباء، قالت مديرة الوكالة إيمر كوك: "نعلم أن الفعالية تتناقص بمرور الوقت، وبالتالي تصبح الجرعة الثالثة المعززة أساسية".

وأضافت: "نحن نعلم أن الفيروسات تتحور ولدينا إرشادات سارية تسمح لشركات الأدوية بأن يكون لها مسار سريع لتصنيع لقاحات تتكيف مع متحورات سارس-كوف-2. لا نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إليها، ولكن لدينا خطط طوارئ جاهزة. نحن نستعد للأسوأ، حتى لو كنا ما زلنا نأمل في الأفضل".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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