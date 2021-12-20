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الإثنين، 20-12-2021 04:22 م

الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز لقاح نوفافاكس المضاد لكورونا

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الوكيل الإخباري-أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر للقاح "نوفافاكس" المضاد لكوفيد-19 والذي يرتكز على تقنية تقليدية أكثر من تلك المستخدمة في اللقاحات المتاحة.

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وذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان، أنه وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأمريكية "الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق"، بعد أن أجازت استخدام لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون" وأسترازينيكا".


و"نوفافكس" يستخدم تقنية أكثر تقليدية من تلك المستخدمة في اللقاحات الأخرى ولا يحتاج إلى تخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية. كما يحتوي اللقاح على ما يسمى "الوحدة الفرعية" للبروتين على شظايا مطهرة من العامل الممرض والتي تؤدي بعد ذلك إلى استجابة مناعية.

 

روسيا اليوم

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