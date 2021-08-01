الولايات المتحدة.. أكثر من 100 ألف إصابة و451 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 101171 إصابة ‏و451 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34.926.462، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 610873.



وأعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن السلطات الصحية في البلاد أجرت 119566 فحص كورونا في 24 ساعة.



وأفاد بأن النتائج أظهرت إصابة 3050 شخصا بواقع 2.55% من عدد الفحوصات الإجمالية التي تم إجراؤها.



ولفت كومو إلى أن هناك 699 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية في حين سجلت 5 وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

المصدر : روسيا اليوم