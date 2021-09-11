السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يفرج عن يونس جبارين

نقل أسرى فلسطينيين من جلبوع إلى سجون جنوبي الكيان

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء

جائزة الحسن للشباب تنفذ حملة لتنظيف غابة سيل حسبان

الاتحاد الأوروبي: هجمات 11 أيلول شكلت تحولًا جذريًا في التاريخ العالمي الحديث

السفارة الأميركية في عمان تحيي ذكرى هجمات 11 أيلول

بدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لاعتداءات 11 أيلول في نيويورك

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

تطورات جديدة بشأن جريمة قتل الصيدلاني نزار قازان في عمان

عجلون : ندوة حوارية للتوعية بأسباب الطلاق وآثاره السلبية

السبت، 11-09-2021 03:37 م

الولايات المتحدة : استخدام لقاح فايزر للأطفال

f


الوكيل الاخباري - قال مصدران مطلعان إن كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يرون أنه قد يتم السماح باستخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 للأطفال من سن الخامسة حتى سن 11 عاما بحلول نهاية أكتوبر.

وذكر المصدران أن الإطار الزمني يستند إلى توقعات بأن فايزر، التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع بيونتيك الألمانية، سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأميركية بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقا لتوقعاتهما فإن الإدارة قد تتخذ قرارا بشأن مدى أمان وفعالية اللقاح للأطفال في غضون 3 أسابيع من تقديم الطلب.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قطر

قطر: 83 بالمائة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

613ca5d2423604302567c223

السعودية تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

فايزر 2

جنوب إفريقيا توافق على استخدام لقاح فايزر للأطفال من سن 12 عاما

كورونا 4

أبحاث أمريكية: لقاحات كورونا فعالة ضد متحور دلتا

613c80004c59b75a95404d94

روسيا: أكثر من 18,9 ألف إصابة و796 وفاة بكورونا

اعراض اللقاح 2

فلسطين : 14 وفاة و1485 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
_115604544__115602284_hi064300325

مراكز التطعيم ليوم الخميس

60defbcd80da5

أسماء مراكز التطعيم الاثنين

image

أسماء مراكز التطعيم ليوم الأحد

تنزيل

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الأربعاء

لقاح فايزر

فايزر يحصل على الموافقة النهائية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

89e55190-e31c-4617-a6ed-b8039ede48cd-1619343824-jpg-1619343824.wm

محافظ نابلس: معظم مصابي كورونا في المستشفيات لم يتلقوا اللقاح