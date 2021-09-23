الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من فايزر لفئات معينة

الوكيل الإخباري - أجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، الأربعاء، إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

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وبحسب القرار سيتم السماح بالجرعة الثالثة من اللقاح، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما، وكذلك "العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس".



وأشارت الهيئة إلى أن الجرعة الإضافية من لقاح فايزر يجب أن تمنح بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعتين الأساسيتين.

المصدر : الحرة