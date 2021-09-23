الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من فايزر لفئات معينة

مراكز التطعيم الخميس - روابط

روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان

المملكة على موعد مع الأمطار الخميس

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

هيئة الاستثمار تؤكد سعيها لإنجاح المشاركة الأردنية في دبي اكسبو

الكسبي : اتفاقات على مساهمة شركات اردنية بتنفيذ مشاريع ببغداد

لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

كندا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من الهند

الصحة تضيء مبناها باللون الأرجواني لدعم مرضى الزهايمر

الخميس، 23-09-2021 07:46 ص

الولايات المتحدة تجيز الجرعة المعززة من فايزر لفئات معينة

000_9NC6EE


الوكيل الإخباري - أجازت هيئة الأغذية والدواء الأميركية، الأربعاء، إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر/بايونتيك للمسنين والمعرضين للإصابة بأمراض خطيرة، في محاولة لتعزيز حماية الأميركيين الأكثر ضعفا ضد متغير دلتا سريع الانتشار من الفيروس، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

اضافة اعلان


وبحسب القرار سيتم السماح بالجرعة الثالثة من اللقاح، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما، وكذلك "العاملين في أماكن عالية التعرض للفيروس". 


وأشارت الهيئة إلى أن الجرعة الإضافية من لقاح فايزر يجب أن تمنح بعد ستة أشهر من الحصول على الجرعتين الأساسيتين. 

 

المصدر : الحرة 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202114184534189264993

كندا تعلن رفع الحظر عن الرحلات الجوية من الهند

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 166 وفاة بكورونا

614b30244c59b75f8e7dd7a0

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في إدلب بشمال سوريا

مصر

مصر تستقبل دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا

577dc421-4444-41bd-8566-5a14925273b9

مفاجأة.. دلتا تطغى على سائر متحورات كورونا في العالم!

امارات 2

الإمارات تلغي إلزامية الكمامة في بعض الأماكن

أخبار متعلقة
60defbcd80da5

أسماء مراكز التطعيم الاثنين

613479554c59b76ea64522b8

أستراليا تعلن تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا

image

أسماء مراكز التطعيم ليوم الأحد

كورونا السعودية

البحرين: إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكمل 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح سبوتنيك

1-1461358

بعد حالات الإغماء.. لقاح فايزر يثير بلبلة في لبنان

دراسة

دراسة: المطعمون ضد كورونا قد يتناقلونه بينهم دون أن يصابوا به