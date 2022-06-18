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السبت، 18-06-2022 09:51 ص

الولايات المتحدة تجيز منح لقاح كورونا للأطفال دون الخمس سنوات

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الوكيل الإخباري - أجازت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاحي "فايزر" و"موديرنا" للأطفال، ما يمهد لبدء حملة لتطعيم الأطفال بهذين اللقاحين الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

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وسُمح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا"، بجرعتين، للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، وللقاح "فايزر" بثلاث جرعات لمن تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات.


وتشكل هذه الفئة العمرية آخر فئة لم تتلق حتى الان اللقاح الذي يحميها من الفيروس في الولايات المتحدة وبلدان عدة.


وصادقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في الوقت عينه على لقاح "موديرنا" للأولاد الذين تراوح أعمارهم بين 6 و17 عاما.


وقال رئيس الإدارة روبرت كاليف في بيان اليوم، "كان العديد من الأهالي ومقدمي الرعاية والأطباء ينتظرون لقاحًا للأطفال الصغار، وهذا الإجراء سيحمي الأطفال من سن 6 أشهر".


وتابع: "كما رأينا بالنسبة للفئات الأكبر سنًا، ستوفر اللقاحات للأطفال الأصغر سنًا الحماية ضد أشد حالات كوفيد-19، مثل الاستشفاء والوفيات".


ويجب أن توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" حاليا أيضا بهذه اللقاحات قبل بدء الحملة. وسيتم منح الموافقة النهائية بعد اجتماع خبراء أعضاء في لجنة استشارية، يعقد يومي الجمعة والسبت.


لكن أشارت الحكومة الأمريكية إلى أنه بمجرد صدور قرار إدارة الأغذية والأدوية، يمكن البدء فورا بإرسال نحو عشرة ملايين جرعة إلى مختلف أنحاء البلاد، قبل إرسال ملايين أخرى في الأسابيع التالية.

 

روسيا اليوم 

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