الولايات المتحدة تخفض فترة حجر المصابين بكورونا بلا أعراض إلى 5 أيام

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الثلاثاء، تخفيض فترة الحجر الصحّي للمصابين بفيروس كوفيد-19 الذين لا تظهر عليهم أية أعراض إلى النصف، أي من 10 أيام إلى 5؛ بهدف الحد من الاضطرابات، الناجمة عن زيادة عدد الإصابات لاسيما في قطاع الطيران.

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وبحسب واشنطن بوست، خفضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) فترة العزل الصحّي لغير الملقّحين ضدّ كوفيد والذين يثبت أنّهم خالطوا أشخاصا مصابين بالفيروس، من 14 يوما إلى 5 أيام، شرط أن يلتزموا بوضع الكمامة طيلة أيام العزل الخمسة، إذا لم يكونوا بمفردهم.



وبحسب موقع "فلايت اوير" المتخصص بمتابعة شؤون فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم، الغيت حوالي 11500 رحلة جوية منذ الجمعة، وأرجئت عشرات الآلاف في نهاية العام، وذلك يعود بشكل كبير إلى انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا بين الطواقم، كما ألغيت نحو 3 آلاف رحلة جوية مساء أمس و1100 رحلة أخرى اليوم

بترا

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