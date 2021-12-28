الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

خلاف نواب اليوم أمام القضاء

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدرابسة

وفاة و3 اصابات بحادث تدهور مركبة سعودية بالرويشد

تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

مصدر حكومي للوكيل: ننتظر الموافقة الاميركية للربط الكهربائي مع سوريا

وفاة عامل سقط عن الطابق الرابع لمبنى في صويلح

الثلاثاء، 28-12-2021 04:39 م

الولايات المتحدة تخفض فترة حجر المصابين بكورونا بلا أعراض إلى 5 أيام

351010_36_1640701956


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الثلاثاء، تخفيض فترة الحجر الصحّي للمصابين بفيروس كوفيد-19 الذين لا تظهر عليهم أية أعراض إلى النصف، أي من 10 أيام إلى 5؛ بهدف الحد من الاضطرابات، الناجمة عن زيادة عدد الإصابات لاسيما في قطاع الطيران.

اضافة اعلان


وبحسب واشنطن بوست، خفضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) فترة العزل الصحّي لغير الملقّحين ضدّ كوفيد والذين يثبت أنّهم خالطوا أشخاصا مصابين بالفيروس، من 14 يوما إلى 5 أيام، شرط أن يلتزموا بوضع الكمامة طيلة أيام العزل الخمسة، إذا لم يكونوا بمفردهم.


وبحسب موقع "فلايت اوير" المتخصص بمتابعة شؤون فيروس كورونا في الولايات المتحدة والعالم، الغيت حوالي 11500 رحلة جوية منذ الجمعة، وأرجئت عشرات الآلاف في نهاية العام، وذلك يعود بشكل كبير إلى انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا بين الطواقم، كما ألغيت نحو 3 آلاف رحلة جوية مساء أمس و1100 رحلة أخرى اليوم

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1247651 (1)

إسبانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

image_750x_6140bbcc2587c

7 وفيات و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

black-man-scratches-arm

احذر .. علامات على جلدك تنذر بإصابتك بمتحور أوميكرون

sinopharm-vaccine-china-serbia

الإمارات تعتمد لقاح سينوفارم البروتيني كجرعة تنشيطية

germcor

372 وفاة جديدة بكورونا في ألمانيا

الصين

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
الصين

الصين تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

صين

الصين تسجل أكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

5fc7af1581e97

تراجع حصيلة الوفيات والاصابات بكورونا في روسيا

61c4715942360428f14ff30a

25 ألف إصابة جديدة وألف وفاة بكورونا في روسيا

corona-4983357_960_720

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

61c30d1042360427bc1f18e4

الصحة العالمية : 22 دولة ستسجل مئات آلاف الوفيات بكورونا نهاية العام