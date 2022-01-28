الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 04:24 م

الولايات المتحدة تدعو الصين لتخفيف قواعدها الصارمة المتعلقة بكوفيد

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها تبذل جهودا دبلوماسية لإقناع الصين بتخفيف قواعدها الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 والخاصة بالدبلوماسيين.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس للصحافيين، أنه "لدينا مخاوف طويلة الأمد بشأن سياسات الحجر الصحي والفحوص في جمهورية الصين الشعبية، التي تنتهك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية".

وأضاف: "ناقشنا هذا الموضوع مع السلطات الصينية، هنا في واشنطن ولكن أيضا في بكين وعلى مستويات عدة، وأوصينا بما نعتقد أنه سلسلة من الخيارات المعقولة التي من شأنها أن تتماشى مع مكافحة كوفيد-19 مع احترام المعايير الدبلوماسية الدولية في الوقت نفسه".

وأشار إلى أن السفارة الأمريكية في بكين لم تقلص عدد موظفيها أو عملياتها رغم هذه المخاوف.

وتفرض الصين التي تطبق سياسة "صفر كوفيد"، حجرا صحيا إلزاميا لمدة 14 يوما على الأقل على الأشخاص الوافدين من الخارج، وتكثف قرارات فرض حجر محلي في أماكن محددة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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