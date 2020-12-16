الولايات المتحدة ترخص فحصا منزليا سريعا لكورونا

الوكيل الإخباري- رخّصت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، تسويق أول فحص منزلي سريع لكورونا، تظهر نتيجته خلال 20 دقيقة، ما يخفف العبء على المستشفيات، ويضمن وقاية مباشرة للأشخاص من الخروج لاجراء الفحوصات، بحسب واشنطن بوست .

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وطورت شركة "إليومي" ومقرّها كاليفورنيا الفحص الذي يباع بنحو 30 دولارا، ودون وصفة طبية.

وقال مفوّض الوكالة الأميركية للغذاء والدواء ستيفن هان إنّ ترخيص الاستخدام الطارئ يمثّل معلماً رئيسياً، نهدف من خلاله الى تقليل العبء على المختبرات وإمدادات الاختبار، وإعطاء الأميركيين المزيد من خيارات الاختبار من راحة وسلامة منازلهم، موضحا أن الاختبار يعتمد على رصد الأجسام المضادة، بمعنى أنه يعمل عن طريق الكشف عن جزيء سطحي لفيروس كورونا، على عكس فحص "بي سي آر" الأكثر شيوعاً والذي يبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

وذكرت وكالة الغذاء والدواء أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 بالمئة من العيّنات الإيجابية و100 بالمئة من العيّنات السلبية لدى الأفراد الذين يعانون من أعراض الإصابة بكورونا، وتخطط الشركة لطرح ثلاثة ملايين وحدة منه في كانون الثاني 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة.



