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33 وفاة و5312 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الأحد، 21-03-2021 05:53 م

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-في-أمريكا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأكثر من 53 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكثر من 700 حالة وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة، تم تسجيل 53722 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و771 حالة وفاة.


وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن 29.784.199، وإجمالي الوفيات 541.918 حالة وفاة.


ومن جهة أخرى، حذر خبراء أمريكيون من احتمال حدوث انعكاس سلبي لرفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا على التقدم الذي تم إحرازه، حيث سجلت 15 ولاية ارتفاعا كبيرا بالإصابات الجديدة وصلت نسبته إلى 25%.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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