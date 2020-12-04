الولايات المتحدة تسجل قفزة غير مسبوقة بإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 217 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل أكبر زيادة منذ بداية الجائحة.

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وأشارت الجامعة إلى تسجيل 2879 وفاة جراء مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، بعد قفزة غير مسبوقة بـ3157 وفاة في اليوم السابق.



وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الخميس بواقع 217664 حالة (مقابل 200070 إصابة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى 28 نوفمبر الماضي (أي أكثر من 205 آلاف إصابة).

وسجلت إجمالا في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و149328 إصابة بالفيروس التاجي، منها 276402 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر : روسيا اليوم

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